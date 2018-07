Coritiba perde para o Sport por 3 a 2 e rivais reduzem diferença no G-4

O Coritiba não resistiu ao Sport, fora de casa, neste sábado, e viu seus rivais diretos reduzirem a vantagem no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Figueirense, longe da torcida, e Bahia, no Pituaçu, venceram seus jogos e encostaram no líder da tabela. O time paranaense estacionou nos 56 pontos, apenas quatro a mais que Figueirense e Bahia, com 52 cada.

Na Ilha do Retiro, o Sport encerrou a invencibilidade de nove partidas do Coritiba, ao vencê-lo por 3 a 2, em Recife. Com esta vitória, o time pernambucano superou a Ponte Preta na tabela e assumiu a quinta colocação, agora com 46 pontos.

O Figueirense aproveitou o vacilo do rival e diminuiu a vantagem na classificação ao vencer o Santo André por 2 a 0, fora de casa. A equipe de Florianópolis chegou aos 52 pontos, mantendo a confortável distância de seis pontos para o Sport, o primeiro fora da zona de classificação para a Série A do Brasileirão em 2011. Ameaçado pelo rebaixamento, o Santo André segue com 29, em 18.º.

Já o Bahia fez a lição de casa e também descontou a vantagem do Coritiba na tabela. Derrotou o Náutico por 3 a 0, no Estádio Pituaçu, em Salvador. O destaque foi o atacante Adriano, autor dos três gols que mantiveram os baianos no G-4, com 52 pontos. O Náutico permaneceu com 37 pontos, em posição intermediária.

Quem continua sonhando com o acesso é a Portuguesa, que derrotou o Guaratinguetá por 3 a 0, em São Paulo. A vitória leva a Lusa aos 43 pontos. Já o clube do Vale do Paraíba segue com 38 pontos, fora da briga.

Perto da zona de rebaixamento, o Paraná afastou ainda mais o risco de queda ao bater o Brasiliense por 2 a 0, em Curitiba. Com isso, chegou aos 39 pontos. Os visitantes, por sua vez, estão na zona da degola, com apenas 28 pontos.