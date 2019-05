Coritiba perde pênalti e apenas empata com Londrina pela Série B

Com um pênalti desperdiçado por Rodrigão, o Coritiba ficou no empate sem gols diante do Londrina, nesta quinta-feira, no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante entrou em campo jogando fechado e conseguiu conquistar ponto importante fora de casa.

Com o resultado, o Coritiba soma cinco pontos, já que derrotou a Ponte Preta, na estreia, por 2 a 0, e empatou, por 1 a 1, com Atlético-GO, na sequência. Já o Londrina tem sete, uma vez que venceu o CRB, por 2 a 1, e Brasil-RS, por 1 a 0. Com a igualdade, o time do interior do Paraná perdeu os 100% de aproveitamento.

O Londrina tomou a iniciativa do jogo, mas o Coritiba não demorou a comandar às ações. A primeira boa chance foi aos 15 minutos. Wellinton Júnior recebeu de Giovanni, girou em cima da marcação e mandou rente à trave. O atacante quase fez gol olímpico, logo na sequência. Ele cruzou fechado e acertou a trave.

Wellinton Júnior foi sem dúvida o principal nome do Coritiba na etapa inicial. Ele criou as principais oportunidadea, como no arremate de fora da área, que parou na defesa do goleiro Matheus Albino. O Londrina respondeu no fim. Em jogada de contra-ataque, Marcelinho invadiu a área pela direita e mandou pela linha de fundo.

No último minuto, Matheus Albino quase fez uma lambança. Ele cobrou tiro de meta nos pés de Rodrigão, mas se recuperou ao segurar o chute do atacante, impedindo que o Coritiba inaugurasse o marcador.

No segundo tempo, o Coritiba saiu para a pressão. Aos dois minutos, Diogo Mateus cruzou, Rodrigão desviou e Patrick Bray parou na defesa de Matheus Albino. Ainda no lance, Wellington Júnior tentou duas bicicletas, mas acabou errando o alvo.

O time da casa continuou em cima. Aos 18 minutos, Rodrigão foi puxado por Sílvio e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas jogou para fora. Ele ainda teve outra oportunidade para se recuperar, em uma tentativa de fora da área, também pela linha de fundo.

O Londrina ficou todo em seu campo de defesa e ameaçou em lances esporádicos. Com a boa atuação do sistema defensivo adversário, o Coritiba não conseguiu a infiltração e acabou só empatando em casa.

Na próxima rodada, o Londrina enfrentará o Bragantino em 18 de maio, às 11 horas, no Estádio do Café. No dia 20, às 20 horas, o Coritiba visitará o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 LONDRINA

CORITIBA - Wilson; Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e Fabiano (Lucas Tocantins); Vitor Carvalho, Luiz Henrique (Juan Alano), Giovanni e Patrick; Wellington Júnior (Arancibia) e Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Sílvio (Marcondes) e Felipe; Rômulo, Germano e Higor Leite; Marcelinho (Paulinho Moccelin), Alisson Safira (Uelber) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Vitor Carvalho e Rodrigão (Coritiba); Sílvio (Londrina).

RENDA - R$ 242.204,78.

PÚBLICO - 33.471 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).