Coritiba pode optar por sistema mais ofensivo em Santos

O time paranaense é o único invicto na competição e para esta partida, ainda que não tenha confirmado a escalação, o técnico Marquinhos Santos pode escalar o atacante angolano Geraldo para formar dupla de ataque com Deivid.

Caso o técnico altere seus planos, existe a possibilidade do volante Gil compor o meio de campo ao lado de Júnior Urso e do argentino Botinelli, recolocando Geraldo no banco de reservas e retomando o sistema 4-5-1.

Uma das novidades para este jogo poderá ser a estreia do ala esquerdo Iberbia, que teve seu nome liberado no BID e foi relacionado, com chance de entrar na vaga de Diogo. O atacante Keirrison, depois de duas temporadas afastado por lesões, também vai compor o elenco e pode entrar durante a partida.