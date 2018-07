Coritiba pode perder 20 mandos de campo por papel higiênico

O Coritiba corre o risco de perder até 20 mandos de campo no Campeonato Brasileiro porque a sua torcida atirou papéis higiênicos no gramado do Estádio Couto Pereira na vitória da equipe sobre o arquirrival Atlético-PR, em clássico realizado na 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A punição é um pedido da procuradoria da Justiça Desportiva, com base na súmula assinada pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que anotou que, antes do jogo, oito rolos de papel higiênico foram atirados em direção ao túnel de acesso do vestiário do Atlético-PR. Ao fim do jogo, outros quatro rolos foram arremessados, um deles em chamas, segundo o árbitro, que destaca que ninguém foi atingido.

O Atlético-PR também é réu e pode perder 20 mandos. Na súmula, o árbitro relata que observou "duas bombas sendo atiradas por parte dos torcedores do Atlético, reproduzindo grande estouro, em direção à Polícia Militar". Na denúncia, a Procuradoria ressaltou o erro dos clubes na falta de prevenção e repressão nos episódios ocorridos no Couto Pereira.