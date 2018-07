Coritiba pode ser campeão antecipado da Série B

Garantido na elite do ano de 2011, o Coritiba recebe o Figueirense, às 17 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, precisando vencer e torcer por um tropeço do Bahia para se sagrar campeão antecipado. Os paranaenses estão na liderança com 67 pontos. Por outro lado, o time catarinense precisa de uma simples vitória para subir, pois se encontra em segundo lugar, com 63 pontos.

O Bahia recebe a Portuguesa, às 21 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador. A torcida esgotou todos os ingressos nesta quinta-feira. Os baianos também precisam apenas vencer, já que estão em terceiro, com 62, seis a mais que os paulistas, em quinto lugar.

Enquanto isso, o América-RN entra em campo contra o Guaratinguetá, às 21 horas, no Estádio Machadão, precisando vencer para manter vivo o sonho de permanecer na Série B. O time potiguar é o lanterna, com apenas 35 pontos e será rebaixado em caso de derrota ou empate. Os paulistas somam 43 pontos e se encontram em 15.º lugar.

Em confronto direto contra a degola, Brasiliense e Náutico duelam no Estádio Serejão, às 17 horas. O time candango figura entre os quatro piores, com 40 pontos, dois a menos que os pernambucanos.

Nos outros dois jogos do sábado, apenas o Icasa tem alguma pretensão. Os cearenses se encontram próximos da zona de rebaixamento, com 44 pontos e terão pela frente a Ponte Preta, às 17 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, que apenas cumpre tabela.

Em Alagoas, ASA e Paraná se enfrentam no Estádio Coaracy da Mata Fonseca sem compromisso. Os alagoanos chegaram aos 51 pontos, dois a mais que os paranaenses. Ambos estão na zona intermediária.

Confira os jogos do sábado da 36.ª rodada da Série B:

Sábado

17h

Ponte Preta-SP x Icasa-CE

Brasiliense-DF x Náutico-PE

Coritiba-PR x Figueirense-SC

21h

América-RN x Guaratinguetá-SP

ASA-AL x Paraná-PR

Bahia-BA x Portuguesa-SP