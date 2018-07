Coritiba pode ser campeão diante do Atlético-PR O Coritiba, com 17 pontos, pode comemorar o título de campeão paranaense de 2010 na tarde deste domingo. Para isto, precisa vencer o Atlético-PR, que tem 16 pontos, no jogo que começa às 15h50, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Uma vitória atleticana ou um empate no clássico leva a decisão para a última rodada do octogonal decisivo.