Coritiba pode ter a estreia do atacante camaronês Joel

O atacante camaronês Joel pode ser a novidade do Coritiba para o jogo deste domingo, 7, em Salvador contra o Bahia , na Arena Fonte Nova, às 18h30, pela 19.ª rodada do Brasileirão. Após a eliminação dramática da Copa do Brasil, o time paranaense luta para fugir da zona de rebaixamento sem poder contar com o seu principal jogador, o meia Alex. O jogador sofreu uma entrada no jogo da última quarta-feira contra o Flamengo (que deu origem ao terceiro gol rubro-negro) e saiu de cadeira de rodas do estádio do Maracanã. Com uma contusão na região lombar, ainda não tem previsão de retorno.

O técnico Marquinhos Santos, que substituiu Celso Roth recentemente, poderá contar com o retorno do zagueiro Wellington. A escalação de Joel ainda não está confirmada pelo treinador, uma vez que o jogador se juntou ao grupo somente na última quinta. O mais provável é que seja conservada a dupla formada por Zé Eduardo e o argentino Martinuccio.

Já o Bahia, embalado pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, após eliminar o Inter, a equipe baiana entra em campo pensando em sair do sufoco no Brasileirão.

A notícia ruim é que o Bahia não poderá contar com o apoio de seu torcedor neste domingo. O clube cumprirá punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e jogará com portões fechados na Fonte Nova. A pena foi aplicada por causa da superlotação na partida diante do Santos, em maio, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), também pelo Brasileirão.

Apesar de não contar com o apoio da torcida, o Bahia acredita que pode sair da zona de rebaixamento neste domingo. Mesmo porque, faz um confronto direto com o Coritiba: ambos estão com os mesmos 16 pontos, entre os quatro últimos colocados do campeonato.