Coritiba prepara festa para anunciar Alex nesta quarta

Apesar dos valores não serem revelados, é certo que a equipe não contará com parceiros para pagar o atleta e bancará integralmente os salários do meia. Alex está com os direitos livres desde a rescisão com o Fernerbahçe, da Turquia, onde atuou por oito anos e se consagrou como grande ídolo da torcida.

Em contato com a reportagem, a família do jogador não quis se pronunciar sobre a decisão e disse que o atleta só falará com a imprensa nesta quinta.

A diretoria do clube prepara uma grande festa para o anúncio oficial do novo reforço. Um telão e alto-falantes foram colocados no Couto Pereira, onde deverá ser anunciada a novidade no intervalo do jogo entre Coritiba e Náutico, nesta noite, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como as inscrições para o Brasileirão foram encerradas em setembro, o atleta poderá estrear apenas em 2013, já que o Coritiba não participa de mais nenhuma competição neste ano.