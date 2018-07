Coritiba promete fazer sua parte para seguir na elite

CURITIBA - O Coritiba depende apenas dele, mas a partida diante do São Paulo neste domingo, a partir das 17 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), tomou clima de decisão no clube. Com apenas um ponto à frente do Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o time paranaense não quer depender do rival Atlético-PR - adversário vascaíno nesta última rodada do Brasileirão - para definir seu futuro na divisão de elite. O técnico interino Tcheco terá duas mudanças para a partida no interior paulista. Na zaga, Leandro Almeida volta a formar a dupla com Luccas Claro, ocupando o lugar de Chico. E no ataque, Deivid cumprirá suspensão, sendo substituído por Julio Cesar.

No meio, Alex deve comandar novamente a equipe, ainda que esteja sendo contestado por parte da torcida e não tenha mantido relações muito harmoniosas com a direção do clube. Segundo ele, haverá uma conversa com a diretoria, após o final da temporada, para definir seu futuro no clube. "Terei sempre a mesma disposição, seja agora ou no caso de disputar uma Série B, mas preciso saber o que o clube deseja comigo, se há interesse. No futebol há muitas fofocas e nesse período eu já ouvi muitas coisas, inclusive coisas que envolvem assuntos pessoais. Vamos esperar, mas posso garantir que minha vontade será sempre a mesma", comentou Alex.