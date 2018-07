Coritiba quer evitar lanterna antes da parada da Copa O Coritiba pode iniciar a sua folga no período de Copa do Mundo na lanterna do Campeonato Brasileiro caso complete neste sábado diante do Goiás, às 18h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, a sua nona partida sem vitória na competição. Com apenas quatro pontos, o time paranaense precisa vencer e torcer por tropeços de Figueirense e Chapecoense, que jogam no domingo. Já o Goiás, com 15 pontos, pode entrar no G4 em caso de resultado positivo.