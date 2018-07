Coritiba quer vitória para seguir vivo por Libertadores A vitória fora de casa na última rodada - contra o Palmeiras, por 2 a 0 - renovou as esperanças do Coritiba de ainda conseguir uma vaga para a Copa Libertadores da América. Por isso, a expectativa é passar pelo Flamengo, um dos concorrentes, às 17 horas deste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. "Esperamos que o Coritiba possa se impor aqui dentro", disse o técnico Marcelo Oliveira, destacando, principalmente, a força da torcida.