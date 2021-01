Coritiba recebe Grêmio para encerrar jejum em casa e seguir sonhando

Neste domingo, contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Coritiba precisa encerrar um jejum de três meses sem vitória no estádio Couto Pereira para seguir sonhando em escapar do rebaixamento para a Série B.

A última vitória atuando como mandante aconteceu no dia 31 de outubro, quando fez 1 a 0 no Atlético-GO. De lá para cá, foram quatro derrotas e três empates. A sequência negativa contribuiu para o Coritiba estar na penúltima colocação, com 27 pontos.

Leia Também Sem Ramirez, Bahia tenta se afastar da degola diante do Vasco

Apesar da situação delicada na tabela, o time vem apresentando uma evolução nas últimas rodadas, tanto que não perde há quatro jogos. Nessa sequência, porém, conquistou apenas uma vitória. E esse é o único resultado que importa de agora em diante.

"O Grêmio é uma equipe intensa, rápida e com facilidade para chegar ao gol. Não temos outra opção a não ser ganhar, independente do adversário. Temos feito boas partidas", disse o técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Em relação ao time que arrancou um empate do São Paulo, por 1 a 1, no Morumbi, o treinador tem a volta do artilheiro Robson, que cumpriu suspensão automática. Outras novidades, o meia Mattheus Oliveira e o atacante argentino Cerutti devem ser opções no banco de reservas.

Já o zagueiro Sabino, o lateral Biro e o atacante Robinho seguem cumprindo o isolamento por conta da covid-19, enquanto o lateral Maílton e o volante Matheus Sales continuam no departamento médico.