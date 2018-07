Coritiba recebe o Avaí para manter a boa fase e se afastar do rebaixamento

O Coritiba recebe o Avaí neste sábado, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de manter a boa fase e se distanciar da zona de rebaixamento. O time paranaense vem de uma sequência de duas vitórias e um empate.

Os três jogos de invencibilidade fizeram com que o clube deixasse o grupo da degola e subisse para o 16.º lugar com 35 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que está em 17.º, e também do Avaí, o 18.º. Por isso, somar mais três pontos neste sábado é fundamental para permanecer na elite nacional.

Para a partida, a principal novidade na equipe titular será a presença do atacante Keirrison. O jogador iniciará em campo o seu primeiro jogo sob o comando do técnico Marcelo Oliveira. Isso porque o centroavante Henrique Almeida está suspenso e Kleber sentiu dores na panturrilha durante a semana.

Marcelo Oliveira também confirmou a entrada do meia Yan. Ele e Keirrison entraram no decorrer da partida contra o Sport e foram fundamentais para a vitória por 4 a 3, no Recife. Yan marcou o gol que garantiu os três pontos e a saída da zona de rebaixamento.