Coritiba recebe o Fluminense no Couto Pereira e tenta encerrar jejum de vitórias

Depois de engrenar uma boa sequência sob o comando do técnico Paulo Cesar Carpegiani, o Coritiba empacou nas últimas quatro partidas: perdeu para Atlético Paranaense e Internacional, além de ter empatado com Figueirense e Atlético Nacional (este pela Copa Sul-Americana). Assim, a equipe encara o Fluminense, neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, pensando apenas em encerrar esse incômodo jejum.

E, para voltar a triunfar no Brasileirão, Carpegiani poderá contar com praticamente todo o elenco. Isso porque ninguém está suspenso e, com Kleber recuperado, ele tem quase todos os atletas à disposição. A expectativa é de que o atacante esteja apto para, ao menos, atuar durante parte do jogo. Os únicos desfalques são Alan Santos e Neto Berola, que só retornam na próxima temporada.

Para o duelo deste domingo, o treinador confirmou a presença do meia Raphael Veiga, que teria tudo acertado com o Palmeiras para 2017. "Espero sempre que ele vá produzir em campo. Nem penso em tirá-lo da equipe e a torcida tem que ter compreensão. Tem que pensar na carreira e o Coritiba está correto, porque o futebol brasileiro vive dessa forma", avaliou o técnico.

Obter um bom resultado neste domingo é fundamental às pretensões do Coritiba em se manter na primeira divisão nacional. A equipe paranaense está na 15.ª colocação com 37 pontos, apenas dois na frente da zona de rebaixamento.