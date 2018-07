Coritiba recebe o Grêmio para manter invencibilidade e se afastar da degola

O Coritiba vem de quatro jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro e tentará manter esse bom momento no duelo contra o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 23.ª rodada da competição.

O time paranaense conquistou duas vitórias e dois empates nas últimas partidas. Os resultados ajudaram o clube a ficar fora da zona de rebaixamento, mas não o suficiente para se afastar das últimas colocações.

Em 16.º lugar, dois pontos apenas à frente da degola, o Coritiba não pode vacilar no confronto contra o Grêmio, uma equipe que luta na parte de cima da tabela de classificação. Por isso, o técnico Paulo Cesar Carpegiani optou pelo mistério.

A principal dúvida está na formação defensiva. Sem poder contar com o lateral-direito Dodô, que voltou da seleção brasileira sub-20 com um problema muscular, o treinador tem a opção de manter o esquema se optar pela entrada de César Benítez.

Mas também pode reforçar a marcação e colocar um zagueiro na posição. Com isso, Walisson Maia entraria no lugar. Há também a possibilidade de Paulo Cesar Carpegiani deslocar o volante Thiago Lopes para o setor para ganhar um pouco mais na saída de bola.