Coritiba recebe o São Paulo para interromper série negativa e deixar a degola O Coritiba vem de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e precisa reagir para deixar a zona de rebaixamento. Neste domingo, às 17 horas, recebe o São Paulo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 32.ª rodada. Um triunfo pode afastar a equipe das quatro últimas posições, já que é o 17.º colocado com os mesmos 33 pontos do Avaí, o 16.º, e um a menos do que o Figueirense, o 15.º.