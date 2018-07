Coritiba recebe Ponte Preta e defende invencibilidade

Para conseguir mais uma vitória, o técnico Marquinhos Santos pode confirmar a entrada do meia Lincoln na vaga do atacante Geraldo, que não teve boas participações nos últimos jogos. E, com a contusão de Deivid, Bill será novamente o atacante de referência, enquanto o volante Willian Farias substitui o machucado Júnior Urso no meio-de-campo. Já na defesa, Emerson será substituído por Leandro Almeida, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e volta à zaga juntamente com Chico.

Apesar das mudanças e da formação mais técnica com a entrada do meia Lincoln, a grande aposta do Coritiba é mesmo o veterano meia Alex, que está com 35 anos e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com cinco gols marcados - está atrás apenas do argentino Max Biancucchi, do Vitória, que fez sete.