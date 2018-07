Coritiba reforça marcação para poder encarar o Grêmio

A equipe paranaense estará desfalcada do meia Lincoln e do atacante Deivid, ambos suspensos, além do zagueiro Escudero, afastado por lesão muscular. Com isso, Marquinhos Santos deve escalar o volante Chico na vaga aberta no meio-de-campo, apesar de ter feito testes também com o volante Júnior Urso. Já no ataque, Marcel ganhará nova oportunidade.

"Fizemos alguns experimentos com Chico e o Júnior Urso no lugar do Lincoln, tendo a inclusão de mais um volante então. Testamos o Vinícius no meio e também a entrada do Eltinho e fazendo o Dênis virar um meia, pois ele já trabalhou comigo assim na base", disse o treinador do Coritiba, sem confirmar a escalação para enfrentar o Grêmio.