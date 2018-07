Coritiba renova com Marcelo Oliveira até o fim de 2012 O Coritiba anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o técnico Marcelo Oliveira, que acertou novo vínculo até o final da próxima temporada. O treinador ganhou destaque no primeiro semestre deste ano por liderar a equipe em uma grande campanha, que terminou com o título do Campeonato Paranaense e o vice-campeonato da Copa do Brasil.