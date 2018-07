Coritiba só empata em casa com o Figueirense e continua na zona de rebaixamento O Coritiba precisava vencer o Figueirense, adversário direto na luta para escapar da zona do rebaixamento, mas as duas equipes mostraram porque estão na parte baixa da tabela de classificação. Mostrando um futebol fraco e sem criatividade, empataram por 1 a 1, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.