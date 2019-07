Coritiba supera Botafogo-SP e dorme na vice-liderança da Série B

O Coritiba deu um salto gigante na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Em um jogo muito movimentado, o time comandado por Umberto Louzer venceu o Botafogo-SP por 3 a 2, no estádio Couto Pereira, na abertura da 13ª rodada, e vai dormir na vice-liderança.

Com o resultado, o time curitibano chega aos 22 pontos e pula da nona colocação para o segundo lugar, mas ainda pode perder muitas posições até o fim da rodada, que terá sequência durante a terça-feira. O Botafogo fica em sexto lugar, com 20 pontos, sob o risco de uma queda considerável na tabela.

O jogo começou em ritmo muito acelerado, com o Coritiba dedicado em tirar o zero do placar o quanto antes. A missão foi concluída aos dez minutos, quando Mattioni desviou após cobrança de escanteio e Sabino venceu a marcação para mandar para o fundo das redes botafoguenses.

O time da casa não diminuiu a intensidade e logo ampliou. Aos 13 minutos, Rodrigão ficou com a bola após falha da defesa e deu belo passe para Robson marcar um bonito gol. Depois do início fulminante, a partida esfriou um pouco e só voltou a ter emoções quando, enfim, o Botafogo reagiu. Nadson diminuiu aos 31 minutos, com finalização de longe, e Murilo Henrique empatou aos 43, ao aproveitar cruzamento rasteiro de Felipe Saraiva.

Todo o esforço que a equipe paulista teve nos últimos instantes da etapa inicial foi por água abaixo logo no início da segunda etapa. Com oito minutos de bola rolando, Jual Alano puxou contra-ataque após linda caneta em Murilo e tabelou com Rodrigão antes de tocar por cima de Darley para fazer o terceiro gol do Coritiba.

A desvantagem não desanimou o Botafogo, que até se fez presente no campo de ataque, mas não conseguiu repetir a primeira reação. Uma derrota que deixa o técnico Roberto Cavalo na corda bamba, apesar do bom início na competição.

O Coritiba volta a campo já na quinta-feira, quando visita o Sport na Arena Pernambuco, a partir das 21h30, pela 14ª rodada. O Botafogo joga um dia depois, na sexta-feira, em duelo contra o Oeste, às 20h30, no estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 x 2 BOTAFOGO-SP

CORITIBA - Alex Muralha; Felipe Mattioni (Diogo Mateus), Walisson Maia, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Giovanni (Vitor Carvalho), Thiago Lopes, Juan Alano e Robson; Rodrigão (Igor Jesus). Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO - Darley; Lucas, Luiz Otávio, Didi e Pará; Willian Oliveira (Pablo), Igor Meritão e Nadson (Bruno José); Murilo Henrique, Henan e Felipe Saraiva (Erick). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Sabino, aos 10, Robson, aos 13, Nadson, aos 31, e Murilo Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo. Juan Alano, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Muralha, Giovanni, Igor Jesus, Lucas, Luiz Otávio, Rodrigão e Willian Oliveira.

ÁRBITRO - Luiz César Magalhães (CE).

RENDA - R$ 277.091,42.

PÚBLICO - 12.992 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).