Coritiba supera o Boa Esporte e quebra jejum em casa pela Série B

Tentando voltar a brigar pelo acesso, o Coritiba venceu a segunda partida seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense recebeu o Boa Esporte, no estádio Couto Pereira, pela 25.ª rodada, e triunfou por 2 a 1.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 36 pontos, mas segue no meio da tabela, ainda distante dos primeiros colocados. O Boa, com 21, é o lanterna da competição e viu o fim de uma rara sequência de dois jogos sem derrota na Série B.

A partida ainda marcou o fim de uma sequência negativa do Coritiba em casa. O time do técnico Tcheco vinha de empates com São Bento, por 2 a 2, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, ambos por 0 a 0, e uma derrota para o Oeste, por 2 a 0.

Mesmo sem pressionar, o Coritiba saiu na frente, com um gol marcado na primeira chance que criou. Aos 11 minutos, Jean Carlo cobrou escanteio de direita e a bola cruzou toda a área até Rafael Lima completar para o fundo do gol.

Apenas sete minutos mais tarde, o Boa respondeu com uma jogada muito parecida. Wiliam Barbio cobrou escanteio e Juninho Potiguar aproveitou desvio para ficar sozinho e empatar a partida aos 18 minutos.

O time visitante quase virou ainda na primeira etapa, em cruzamento que Juninho Potiguar completou de cabeça para o gol, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante.

O time paranaense começou o segundo tempo marcando logo no início. Aos seis minutos, Bruno Moraes deu belo lançamento para Guilherme Parede, que tocou por cobertura na saída do goleiro para recolocar os mandantes em vantagem.

O que já estava difícil para o Boa ficou ainda mais aos 25 minutos, quando Juninho Potiguar, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta no goleiro Wilson e foi expulso. Com um jogador a mais, o time da casa administrou a vantagem e ainda criou algumas chances para ampliar o placar e, mesmo sem fazer mais gols, garantiu a vitória.

O Boa volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Goiás em Varginha, pela 26.ª rodada da Série B. No sábado, o Coritiba enfrenta o Vila Nova no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 BOA

CORITIBA - Wilson; Vinícius Kiss, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner (Júlio Rusch); Wellington Simião (Thiago Lopes), Vitor Carvalho e Jean Patrick; Guilherme Parede, Bruno Moraes (Alecsandro) e Pablo. Técnico: Tcheco.

BOA - Fabrício; Maycon, Rodrigão, Luan e Jadson; PH (Thallyson), Djavan, Aldo (Adauto) e Alyson (Manoel); Juninho Potiguar e William Barbio. Técnico: Ney da Matta.

GOLS - Rafael Lima, aos 11, e Juninho Potiguar, aos 18 minutos do primeiro tempo. Guilherme Parede, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Thalisson Kelven, Wellington Simião, Vitor Carvalho e Guilherme Parede (Coritiba); Rodrigão, Manoel e Juninho Potiguar (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Juninho Potiguar (Boa).

RENDA - R$ 66.253,00.

PÚLICO - 4.200 pagantes (4.421 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).