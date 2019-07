Coritiba supera Vila Nova em casa e consegue primeira sequência de vitórias

O Coritiba deixou de lado a oscilação, nesta terça-feira, e emplacou a primeira sequência de vitórias na Série B. Após o triunfo por 2 a 1 sobre o São Bento, agora foi a vez de bater o Vila Nova por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 11.ª rodada. Os gols foram marcados por Thiago Lopes e Rodrigão, artilheiro do campeonato, com oito.

Com o resultado, a equipe paranaense chegou aos 18 pontos, na briga para figurar no G4. O Vila Nova, por sua vez, continua com 11 pontos, em 16.º lugar, a primeira posição fora da zona de rebaixamento.

O Coritiba teve mais volume desde os primeiros momentos da partida, apesar de demonstrar certa dificuldade na articulação de jogadas no meio de campo. De qualquer maneira, achou alguns espaços e conseguiu assustar a defesa adversária em momentos de maior intensidade com a bola nos pés.

O Vila Nova começou a chegar com mais perigo apenas na segunda metade da etapa inicial, mas não foi o suficiente. Aos 37 minutos, o time paranaense abriu o placar com Rodrigão, que aproveitou rebote após finalização de Felipe Mattioni e mandou para as redes. O empate quase saiu aos 43, quando Alex Muralha fez grande defesa após chute de Mailson.

O segundo gol saiu logo aos seis minutos do segundo tempo, após Thiago Lopes aproveitar lançamento em profundidade e chutar rasteiro na saída do goleiro Rafael Santos. Com a vantagem no placar, a equipe da casa deu mais espaço para o Vila, que poderia ter diminuído não fossem as boas intervenções de Muralha. Ele usou a ponta dos dedos para evitar um gol de Mateus Anderson, aos nove minutos, e fez outra grande defesa aos 38, em finalização de Bruno Mota, aos 35.

O Coritiba volta a campo na sexta-feira, quando visitará o Operário, no estádio Germano Krüger, a partir das 19h15. No sábado, o Vila Nova receberá o Bragantino no Serra Dourada, em duelo marcado para as 19 horas.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 VILA NOVA

CORITIBA - Alex Muralha; Felipe Mattioni, Walisson Maia, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Luiz Henrique, Juan Alano (Giovanni) e Thiago Lopes (Igor Paixão); Robson (Welissol) e Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

VILA NOVA - Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Ramon, Joseph e Alan Mineiro (Elias); Alan Carius (Bruno Mota), Mailson e Mateus Anderson (Capixaba). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Rodrigão, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Thiago Lopes, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - William Machado Steffen (SC).

CARTÕES AMARELOS - Capixaba, Luiz Henrique (Coritiba). Capixaba, Ramon e Romário (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).