Coritiba supera Avaí em Florianópolis e deixa a degola após 3 meses

Com muita estrela e entrega, o Coritiba venceu o Avaí na casa do rival neste domingo, em Florianópolis, pela 23ª rodada do Brasileirão, em um confronto de seis pontos. O time paranaense fez 2 a 0 nos catarinenses, em dia especial de Henrique Almeida, e contou com o fato de a rodada ter sido positiva, com a derrota do Goiás para o Grêmio. O resultado, que levou o Coritiba a 26 pontos, tirou a equipe do Paraná da zona de rebaixamento depois de três meses, já que o time estava entre os quatro piores da competição desde a quinta rodada.

Por outro lado, a derrota significou para o Avaí a continuidade entre os piores do campeonato, com 23 pontos, na 18ª colocação. A equipe catarinense dominou durante todo o primeiro tempo o Coritiba, mas Nestor Camacho e Léo Gamalho abusaram do desperdício de chances e o time da casa não abriu o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba achou os espaços, já que Gilson Kleina foi para o tudo ou nada lançando quatro atacantes em campo. O atacante Henrique Almeida estava quieto em campo e com dificuldades de receber as bolas para poder finalizar. No primeiro tempo quase não fez nada, mas quando Lucio Flavio e Thiago Galhardo conseguiram bom passes, ele não desperdiçou e marcou os dois gols da equipe na segunda vitória fora de casa em todo o Brasileirão.

Aos 19, o atacante recebeu na entrada da área e trombou com o zagueiro para dentro até chutar na pressão para a bola entrar e balançar a rede. Aos 37 minutos, recebeu boa bola de Ruy, saiu da marcação do zagueiro Antônio Carlos e mandou com classe para dentro das redes, definindo o placar.

O Coritiba recebe o Fluminense na próxima quarta-feira, no Couto Pereira, às 22 horas, para continuar fora da zona da degola. No mesmo dia, mas às 19h30, o Avaí encara o vice-líder Atlético-MG, no estádio Independência, para poder tentar pontuar e sonhar em abandonar a zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 2 CORITIBA

AVAÍ - Vagner; Nino Paraíba, Emerson, Antonio Carlos e Romário; Eduardo Neto, Tinga (André Lima); Néstor Camacho e Marquinhos (Anderson Lopes); Romulo (Roberto) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, Lúcio Flávio, Ruy e Thiago Lopes (Thiago Galhardo); Guilherme Parede (Marcos Aurélio) e Henrique Almeida. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Henrique Almeida, aos 19 e aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Neto e Nestor Camacho (Avaí); Leandro Silva, Walisson Maia, Tiago Galhardo e Guilherme Parede (Coritiba)

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis. (SC).