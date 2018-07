Coritiba surpreende e estende contrato de Carpegiani

A diretoria do Coritiba surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar a permanência do técnico Paulo César Carpegiani no clube paranaense para a disputa da temporada 2017. O clube ainda não revelou detalhes sobre a renovação do vínculo do treinador, que dissera recentemente que tinha planos de "dar um tempo" na função de técnico de clube.

Carpegiani chegou a afirmar que não gostava de Estaduais, dando a entender que deixaria o Coritiba antes do início do Campeonato Paranaense do próximo ano. O técnico, porém, acabou voltando atrás e pediu desculpas pela declaração.

Nesta quinta, a diretoria enfim confirmou sua permanência. "Fico feliz com esse interesse demonstrado pelo Coritiba em renovar o vínculo. Logicamente eu também tenho esse interesse. Vamos na próxima semana acertar alguns detalhes contratuais e situações de ajustes de elenco", afirmou o treinador.

O presidente Rogério Portugal Bacellar exaltou o desempenho do treinador à frente da equipe. "O trabalho do Carpegiani à frente de nossa equipe foi a motivação para renovarmos o contrato. Além da grande pontuação que tivemos com ele, o Coritiba passou a ter padrão de jogo. Em função disso, fizemos questão de sua permanência."

Carpegiani foi o responsável por evitar a queda do time à Série B. Sob o seu comando, a equipe conquistou nove vitórias, oito empates e sofreu sete derrotas. No momento, o time é o 14º colocado da tabela do Brasileirão, com 46 pontos, sem mais chances de ser rebaixado.