Coritiba tem volta de Ricardo Oliveira para buscar reabilitação

O Coritiba vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e vai buscar a reabilitação no confronto com o Red Bull Bragantino, marcado para as 21 horas deste sábado, no estádio Couto Pereira, pela 25.ª rodada da competição nacional.

A última vitória alviverde foi há mais de um mês, em 31 de outubro, sobre o Atlético-GO. Depois disso, empatou um jogo e perdeu os três últimos, entrando na zona de rebaixamento, onde está na 18.ª colocação, com 20 pontos.

Um dos principais jogadores do time, o meia Giovanni Augusto, que tem participação em nove gols do Coritiba no Brasileirão - marcou quatro e deu cinco assistências -, sentiu um desconforto muscular e foi vetado pelo departamento médico. Matheus Galdezani entra em seu lugar.

Por outro lado, o técnico Rodrigo Santana tem a volta do experiente atacante Ricardo Oliveira, que vinha aprimorando a forma física após se recuperar da covid-19. Para a entrada do jogador de 38 anos, Matheus Bueno ou Mattheus Oliveira deixa o time titular.

Após a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada, Rodrigo Santana deu a entender que apostaria em jogadores experientes nesse momento delicado que se encontra o clube.

"A gente tira uma lição grande para a sequência dos atletas que crescem e querem o jogo nesse momento tão difícil. A gente vê que, com jogadores experientes, como Rafinha e Rhodolfo, a equipe cresceu. Tem o retorno do Ricardo, Galdezani e vão contribuir bastante", disse o treinador.

O volante Hugo Moura e o meia Luiz Henrique continuam cumprindo o isolamento após testarem positivo para a covid-19, enquanto o atacante Sarrafiore será avaliado momentos antes do jogo após reclamar de dores no último treinamento, realizado pela manhã desta sexta-feira.