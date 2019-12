Coritiba tenta contratar Guerra, do Palmeiras, e Berrío, do Flamengo

O presidente do Coritiba, Samir Namur, admitiu que busca contratar dois jogadores: o meia Alejandro Guerra, do Palmeiras, e o atacante Berrío, do Flamengo. O dirigente ainda falou que mais dois atletas do Grêmio interessam ao clube, mas não revelou os nomes.

Samir Namur falou sobre a busca por reforços nesta segunda-feira, durante transmissão ao vivo realizada pelas redes sociais do clube. Na "live", ele ainda disse que tentou contratar o atacante Vagner Love, mas o Corinthians não liberou o jogador.

Em relação a Guerra, o presidente disse que há conversas com o Palmeiras. "Talvez com possibilidade de sim". O venezuelano de 34 anos esteve emprestado ao Bahia durante esta temporada e tem contrato com o clube alviverde até o fim de 2020.

Sobre Berrío, o presidente afirmou que "talvez" aconteça a contratação. O atacante colombiano de 28 anos tem recebido poucas chances na equipe rubro-negra e também tem contrato até o fim de 2020.

O Coritiba subiu neste ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora, o clube confirmou as contratações do técnico Eduardo Barroca, que comandou Botafogo e Atlético-GO em 2019, e do zagueiro Rodolfo, ex-Paraná.