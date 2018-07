Coritiba tenta empate para eliminar risco de descenso O Coritiba não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro, mas faltando duas rodadas e somente cinco pontos à frente da zona de rebaixamento, o time paranaense quer evitar sustos e, para isso, quer voltar ao menos com um empate contra o Cruzeiro, neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 37.ª rodada.