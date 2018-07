Coritiba tenta manter 100% contra finalista da Copa do Brasil e fugir da degola O Coritiba se aproveitou de o Santos estar na final da Copa do Brasil e venceu a equipe mista adversária por 1 a 0 na última rodada. O resultado ajudou o time paranaense sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, uma semana depois, terá pela frente o Palmeiras, o outro finalista da competição mata-mata. Espera novamente aproveitar o fato de o rival entrar em campo com uma mescla de reserva e titulares, somar mais três pontos e continuar fora do grupo da degola. A partida acontece às 18 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 37.ª e penúltima rodada.