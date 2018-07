Coritiba tenta reagir no Brasileirão longe de casa contra o Grêmio

O técnico Celso Roth deve fazer duas alterações na equipe do Coritiba, que enfrenta o Grêmio neste domingo, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador vai tentar surpreender o time gremista para iniciar uma recuperação na competição, onde ocupa a vice-lanterna, com apenas sete pontos, a mesma pontuação do lanterna Flamengo.

Entre as alterações está a entrada do meia Dudu na vaga de Chico, que falhou na última derrota do time, na semana passada. O atleta espera ajudar o time na recuperação. "Vou jogar mais pelo lado esquerdo, próximo do Alex, e treinamos muito. Trabalhamos forte na semana para que possamos sair da zona de rebaixamento, que é muito incômoda", comentou.

A outra alteração deve acontecer também no meio, com a entrada de Baraka na vaga de Gil. Na frente, o atacante Zé Eduardo deverá atuar isoladamente.