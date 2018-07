Coritiba tenta reaver pontos perdidos contra Corinthians Após perder cinco pontos dentro de casa - para Vasco (derrota) e Portuguesa (empate) -, o Coritiba tenta neste domingo contra o Corinthians, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a recuperação destes pontos. A equipe, porém, continua desfalcada de seu principal jogador, o meia Alex, e pode perder também Lincoln, que não treinou por causa de uma tendinite e é dúvida para a partida. Com 24 pontos, o Coritiba inicia a rodada no G4, dois pontos à frente de seu adversário.