Coritiba tenta retomar caminho das vitórias contra Goiás Vaiado na última partida em casa, no empate contra o Bahia no final de semana, o Coritiba tenta nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, diante do Goiás, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, retomar o caminho da vitória em partida decisiva. O clube paranaense está em sétimo lugar com os mesmos 29 pontos do rival goiano, em oitavo.