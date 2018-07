Coritiba tenta se remontar depois da confirmação de punição ao atacante Kleber

O Coritiba faz neste domingo às 19 horas contra o Fluminense, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma espécie de ensaio para as próximas 12 partidas: atuar sem o atacante Kleber, um de seus principais jogadores.

O jogador teve a sua suspensão de 15 jogos - pela expulsão contra o Bahia, na sétima rodada - confirmada pelo STJD na última quinta-feira. Como cumpriu três até o time obter um efeito suspensivo, Kleber desfalcará o Coritiba pelas próximas 12 rodadas. Seu retorno ocorrerá apenas em setembro - e curiosamente contra o Bahia.

"Eu acho um absurdo você ficar 15 jogos sem jogar, um turno do campeonato. Você não está prejudicando o Kleber, você está prejudicando o Coritiba", argumentou o jogador. "Eu tomei uma multa do próprio clube. Cumpri três jogos e já prejudicou o Coritiba porque foram duas derrotas e um empate dentro de casa. Então, sei lá, não vejo que está punindo o jogador. Está punindo o clube".

Sem Kleber, é provável que o ataque neste domingo seja formado por Neto Berola, Rildo e Henrique Almeida, embora Alecsandro também figure como opção. Se não terá o atacante, o técnico Pachequinho contará com o retorno do lateral-esquerdo William Matheus. E o zagueiro Márcio, suspenso, deve ser substituído por Luizão.