Coritiba tenta vencer o Corinthians para se afastar da zona de rebaixamento

O Coritiba tenta nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Corinthians, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória para retomar o começo de reação da equipe, que chegou a golear o Grêmio, mas perdeu para a Chapecoense na última rodada. O time está na 15.ª posição, com 29 pontos, e um tropeço e mais uma combinação de resultados pode deixá-lo na zona de rebaixamento.

Para esta partida, o técnico Paulo Cesar Carpegiani terá os desfalques do atacante Kleber, que continua no departamento médico, além de Neto Berola, que sofreu cirurgia e ficará fora da temporada, e Juan e Wallison Maia, também lesionados.

Com esses desfalques, Paulo Cesar Carpegiani deve manter Leandro e Evandro no ataque, juntamente com o jovem Iago, e na lateral, onde Maia jogou na última semana, volta o titular Dodô.