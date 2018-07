Coritiba tenta vencer pela primeira vez fora de casa O Coritiba enfrenta o Bahia neste domingo, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, tentando quebrar o jejum de vitórias fora de casa. A equipe somou pontos apenas dentro de casa e está em 11.º lugar, com 13 pontos. Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira deve contar com a volta de Leandro Donizete, afastado da equipe por dois meses por causa de uma lesão.