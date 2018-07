Coritiba terá mudanças no meio diante do São Paulo

O time paranaense está em 12º lugar no campeonato, com 14 pontos, e tem feito boa campanha em seu estádio, o que criou uma expectativa de grande público - até a tarde de terça-feira, já haviam sido vendidos cerca de 20 mil ingressos para o jogo diante do São Paulo.

Marcelo Oliveira disse que a equipe estará mais "solta" em campo com essas substituições. "Temos duas opções de formação, um time um pouco mais solto, mais técnico, que teria Gil e Davi no lugar dos suspensos", explicou o treinador.

O zagueiro Demerson também treinou entre os titulares, mas deve ficar no banco. Já o zagueiro Pereira foi poupado, mas foi confirmado para a partida, enquanto o lateral Jonas, que sentiu dores na preparação para a partida, também vai jogar.

Marcelo Oliveira também confirmou a escalação do atacante Marcos Aurélio, mesmo depois de um pequeno atrito que teve com o jogador, ocorrido quando ele foi substituído na segunda etapa da partida diante do Bahia, em Salvador. "Nós já conversamos sobre isso, o atleta estava ansioso para marcar um gol, mas não vou mudar minha maneira de agir e vou pensar no que é melhor para o time", concluiu o técnico do Coritiba.