Coritiba testa mudanças para se reabilitar no Brasileirão contra o Santos

A derrota na última partida para o lanterna Atlético Goianiense pode levar o Coritiba a fazer algumas mudanças para o duelo deste domingo, contra o Santos, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É, ao menos, o que garante o técnico Marcelo Oliveira. Preocupado com o fraco desempenho na última rodada, quando o Coritiba foi derrotado por 1 a 0, o treinador fez alguns testes no time durante os treinos da semana.

E uma das possíveis mudanças, segundo ele, é a entrada do volante João Paulo no meio-campo. Willian Matheus, com uma torção no tornozelo, pode ser substituído por Tiago Real - o que levaria Carleto para a lateral. Com Rildo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Neto Berola também pode ganhar uma chance. E, na zaga, Walisson Maia é candidato a ficar com a vaga de Luizão.

"Eu fiz algumas experiências", revela Marcelo Oliveira. "Fiz duas ou três situações. Há jogadores que estão buscando oportunidades, e se apresentando bem. Esperamos que seja um time bem equilibrado, que possa ter uma condição de marcar, mas também de marcar, atacar e agredir o Santos. É um time que joga muito, mas também às vezes deixa jogar. Vamos precisar marcar muito".