Coritiba tropeça em casa contra Sampaio Corrêa e perde chance de entrar no G-4

O Coritiba desperdiçou a chance de dormir dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. O time paranaense recebeu o Sampaio Corrêa, pela 20ª rodada e não saiu do 0 a 0, irritando muito a torcida presente ao Couto Pereira.

Com o resultado, o Coritiba chega aos 29 pontos, apenas na décima posição da Série B. A vitória colocaria a equipe entre os quatro primeiros.

O Sampaio Corrêa, com 17 pontos, é o penúltimo colocado e está na frente apenas do lanterna Boa, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols inferior (-9 a -13 para os maranhenses). O Brasil de Pelotas, primeiro time fora da zona da degola, já soma quatro pontos a mais do que o Sampaio Corrêa.

O time visitante foi o primeiro time a criar um lance de perigo nesta sexta-feira. Aos 12 minutos, quase abriu o placar. Alyson cruzou da esquerda e Matheusinho se antecipou à marcação para desviar na trave.

A resposta do Coritiba demorou, mas no final da primeira etapa a equipe da casa desperdiçou uma chance inacreditável. Jonathas Belusso bateu cruzado e a bola sobrou nos pés de Bruno Moraes. Sem marcação dentro da área, ele se complicou com o companheiro Vitor Carvalho e nenhum dos dois jogadores do Coritiba conseguiu finalizar.

A segunda etapa foi de maior controle do Coritiba, pressionando em busca do gol da vitória, enquanto o Sampaio se mostrava mais satisfeito com o empate e disposto a segurar o resultado.

Mostrando nervosismo, o time da casa passou a errar muito e desperdiçar jogadas forçando ligações diretas entre a defesa e o ataque. Na única grande chance, Belusso chegou a balançar as redes, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante.

Com mais um tropeço em casa e perdendo a oportunidade de dormir dentro da zona de acesso à primeira divisão, a torcida não perdoou e vaiou a equipe após o apito final, cobrando outra postura dos jogadores e direcionando as criticas ao técnico Eduardo Baptista.

Os dois times voltam a campo no sábado, dia 18 de agosto, pela 21ª rodada da Série B. O Coritiba enfrenta o Atlético-GO no Estádio Olímpico de Goiânia (GO), enquanto o Sampaio Corrêa recebe o Guarani no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

CORITIBA - Wilson; Rodrigo Ramos, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho, Uillian Correia (Jean Carlos), Guilherme Parede e Thiago Lopes (Yan Sasse); Junatas Belusso e Bruno Moraes (Alisson Farias). Técnico: Eduardo Baptista.

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Silva, Joécio (Rogério), Maracás e Alyson; William (César Sampaio), Adilson Goiano, Fernando Sobral e Matheuzinho; Bruninho (João Paulo) e Alison. Técnico: Paulo Roberto Santos.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Ramos, Rafael Lima, William Matheus, Uillian Correia e Guilherme Parede (Coritiba); William e Matheuzinho (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA - R$ 68.060,00.

PÚBLICO - 5.698 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).