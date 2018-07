Coritiba supera o Atlético-GO em casa e se reabilita na Série B

O Coritiba conquistou a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Couto Pereira, pela segunda rodada. O único gol da partida foi marcado por Vinícius Kiss.

Com o resultado, o Coritiba se recuperou da derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Já o Atlético-GO segue com os mesmos três pontos após ter vencido o Criciúma por 3 a 2 na estreia.

Com Eduardo Baptista, acompanhado de seu auxiliar Gustavo Bueno, ambos ex-Ponte Preta, nas tribunas, o time paranaense, comandado de forma interina por Tcheco, fez um primeiro tempo bem diferente da derrota para o Sampaio Corrêa.

O dono da casa conseguiu ter um poder ofensivo bem maior da rodada passada e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Aos 35 minutos, Bruno Moraes recebeu de frente para o gol e chutou para grande defesa de Kléver. A bola ainda sobrou para Jean Carlos, que mandou na trave.

Apesar do ímpeto do Coritiba, o Atlético Goianiense chegou a equilibrar o duelo, mas pecou na finalização, tanto que o goleiro Wilson teve pouco trabalho nos primeiros 45 minutos de jogo.

O segundo tempo começou movimentado. O clube paraense surpreendeu o rival com uma blitz logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, William Alves tentou tirar, mas mandou na cabeça de Vinícius Kiss, que testou para o fundo das redes.

A situação do Atlético complicou ainda mais aos sete minutos. Tomas Bastos sofreu falta de Kady, desistiu da jogada, acertou o adversário e acabou expulso. Mesmo com um a menos, chegou a ameaçar no chute de Bruno Santos. Wilson fez a defesa.

No segundo tempo ainda teve um festival de chances desperdiçadas pelo lado de Coritiba. Na primeira, Júlio Rusch recebeu em cima da linha e conseguiu isolar. Na sequência, o próprio volante mandou na trave. Júlio César ainda respondeu pelo lado do Atlético-GO, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Guarani na terça-feira, às 19h15, no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO). O Coritiba só volta a campo no dia 27 de abril, às 21h30, no estádio Couto Pereira, diante do Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 0 ATLÉTICO-GO

CORITIBA - Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Alex Alves e Abner (Guilherme Parede); Vitor Carvalho, Júlio Rusch, Vinícius Kiss, Kady (Chiquinho) e Jean Carlos (Yan Sasse); Bruno Moraes. Técnico: Tcheco.

ATLÉTICO-GO - Kléver; Alisson, William Alves, René e Bruno Santos; Rômulo, Fernandes e Tomas Bastos; Júlio César (Pablo), Tito (Joanderson) e João Paulo (Cristhyan). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Vinícius Kiss, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kady, Alex Alves e Abner (Coritiba); René (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Tomas Bastos (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 52.495,00.

PÚBLICO - 4.410 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).