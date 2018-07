Coritiba vence Cascavel na despedida do Paranaense

Para aumentar a festa do campeão, o atacante Ariel marcou um dos gols do Coritiba neste sábado e igualou-se a Bruno Mineiro, que defende o Atlético-PR e não joga neste domingo contra o Iraty, na artilharia do Campeonato Paranaense. Ambos têm 11 gols marcados.

O Cascavel chegou primeiro com perigo na área adversária, obrigando Edson Bastos a fazer uma boa defesa aos três minutos. Mas foi apenas isso que o visitante fez na etapa inicial. A resposta do Coritiba foi fulminante. Aos 9, depois de troca de passes, a bola sobrou para Ariel garantir a artilharia. Com naturalidade, o time da casa chegou ao segundo aos 19, quando Demerson desviou bola que veio de escanteio.

O início do segundo tempo mostrou que o Cascavel tentaria complicar as ações do campeão. Com dois minutos, a zaga do Coritiba falhou e permitiu que Rafael tocasse para o gol. Na tentativa do empate, o time do interior do Estado conseguiu equilibrar as ações no meio-de-campo, mas faltava categoria para armar contra-ataques perigosos.

Já o Coritiba era mais eficiente na busca do ataque, mas mostrou deficiências nas conclusões. Mesmo assim, garantiu a vitória na despedida, dando mais um motivo para sua torcida festejar nesta vitoriosa campanha no Campeonato Paranaense de 2010.

Na outra partida deste sábado, pela última rodada do Campeonato Paranaense, o Paranavaí recebeu o Corinthians Paranaense e não conseguiu mais que um empate por 2 a 2.