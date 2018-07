Coritiba vence Caxias, confirma vaga e quebra recorde de vitórias

CAXIAS DO SUL - O Estádio Centenário, na cidade gaúcha de Caxias do Sul, foi palco da quebra de um recorde nacional nesta quinta-feira à noite. O Coritiba venceu o Caxias por 1 a 0, confirmou sua vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil e ainda obteve sua 22.ª vitória consecutiva. Campeão paranaense por antecipação, o Coritiba acumula ainda 27 jogos sem derrota no ano.

O recorde anterior pertencia ao Palmeiras, na temporada de 1996. Curiosamente os dois times vão se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro confronto será realizado na quinta-feira, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O segundo jogo vai acontecer no dia 11 de maio, em São Paulo.

O jogo contra o Caxias foi equilibrado nesta quinta. Com a vantagem de ter vencido a partida de ida por 4 a 0, os visitantes não investiu muito no ataque. Seguro na defesa, o time paranaense apenas administrou a sua ampla vantagem.

O Caxias partiu para o ataque desde o início, porém mostrava limitações no setor. O goleiro Edson Bastos teve pouco trabalho debaixo da trave paranaense. Desanimado, o time da casa caiu de rendimento no segundo tempo. Jogando no contra-ataque, o Coritiba marcou o gol da 22.ª vitória seguida aos 27 minutos da etapa final, com Émerson, de cabeça.