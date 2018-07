Coritiba derrota Chapecoense, mas segue na zona da degola

O Coritiba fez a lição de casa e venceu a Chapecoense por 1 a 0, no Couto Pereira, na manhã deste domingo (23). Mas os resultados da rodada até o momento não ajudaram e ainda não foi desta vez que o time paranaense deixou a zona de rebaixamento. Mesmo assim, o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro deixa a torcida e os jogadores confiantes para o restante da competição.

A vitória deixa o time paranaense a um ponto de sair da zona de rebaixamento - está com 21, enquanto Goiás e Cruzeiro têm 22. Os catarinenses seguem na parte intermediaria da tabela com 28 pontos. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, no jogo das 11 da manhã de domingo. Já a Chapecoense recebe o Corinthians, na Arena Condá, também no domingo, às 16 horas.

O gol da vitória deste domingo foi marcado por Henrique Almeida, que já havia sido decisivo contra o Palmeiras. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, o que facilitou a tarefa dos comandados do treinador Ney Franco. Aos 23 minutos, o lateral Leandro Silva cruzou da direita e encontrou Henrique entre os zagueiros da Chapecoense. O atacante do Coritiba dominou e virou para o gol com um chute cruzado, sem chances para Danilo.

Com a vantagem no placar, o time da casa passou a marcar forte no meio de campo. Os catarinenses não conseguiam sair para o ataque, restando apenas as descidas do lateral Apodi, pela direita, para tentar chegar ao gol de empate. Mas os cruzamentos foram neutralizados pela boa atuação da defesa do Coritiba.

No segundo tempo, o técnico Vinícius Eutrópio ainda tentou mudar o seu sistema, tirando dois atacantes e colocando dois meias. A Chapecoense melhorou um pouco, mas não o suficiente para superar a marcação do time paranaense. O Coritiba limitava-se a explorar os contra-ataques e garantir o resultado.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 CHAPECOENSE

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Walisson Maia, Rafael Marques (Luccas Claro) e Carlinhos; João Paulo, Cáceres (Marcos Aurélio), Lúcio Flávio e Ruy (Misael); Henrique Almeida e Negueba. Técnico: Ney Franco

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Vilson, Rafael Lima e Tiago Costa; Bruno Silva, Gil (Maranhão) e Cleber Santana; Tiago Luis (Wagner), Roger e Ananias (Camilo). Técnico: Vinícius Eutrópio

GOL - Henrique Almeida, aos 23 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG)

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Walisson Maia (Coritiba); Tiago Costa, Bruno Silva e Cléber Santana (Chapecoense)

PÚBLICO - 23.489 torcedores

RENDA - R$ 399.145,00

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).