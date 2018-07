Coritiba vence e depende só de si para ir à Libertadores

Apesar de ter chegado a esta penúltima rodada já rebaixado, o time catarinense começou melhor, aproveitando as falhas de marcação do Coritiba. O Avaí chegava com facilidade e exigia bastante do goleiro Vanderlei. Ao Coritiba restavam os contra-ataques, mas eles acabavam antes da entrada na área em razão de marcação eficiente dos visitantes.

Somente no fim do primeiro tempo o Coritiba conseguiu organizar uma boa jogada em que a bola sobrou para Jonas, que, da marca do pênalti, tocou na trave.

As entradas do lateral Maranhão e dos atacantes Geraldo e Bill no segundo tempo deixaram o Coritiba mais perigoso. No entanto, as buscas constantes pelo ataque permitiam que o Avaí subisse com liberdade. Com os outros resultados favorecendo as pretensões do Coritiba de ficar próximo dos classificados para a Libertadores, o técnico Marcelo Oliveira passou o recado para os atletas partirem para cima.

Após a expulsão de Fabiano, aos 29 minutos, o Avaí ainda continuava melhor. No entanto, aos 40, uma das melhores jogadas de ataque do Coritiba funcionou. Rafinha cobrou escanteio e o zagueiro Jéci apareceu para marcar o gol da vitória. Logo depois, Fernandinho foi expulso e o Avaí terminou com nove jogadores.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 0 Avaí

Coritiba - Vanderlei; Jonas, Jéci, Emerson e Lucas Mendes; Léo Gago, Tcheco (Maranhão), Everton Ribeiro (Geraldo) e Rafinha; Everton Costa (Bill) e Leonardo. Técnico - Marcelo Oliveira

Avaí - Moretto; Arlan, Welton Felipe, Cássio e Fernandinho; Acleisson, Diogo Orlando, Leandrinho (Batista) e Fabiano; Cleverson (Diego, depois Daniel) e Robinho. Técnico - Edson Neguinho

Gol - Jéci aos 40 minutos do segundo tempo

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Cartões amarelos - Diogo Orlando, Robinho, Rafinha e Emerson

Cartões vermelhos - Fabiano e Fernandinho

Renda - R$ 199.730,00

Público - 15.680 pagantes

Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba