Coritiba vence e fica com última vaga na Copa do Brasil O Coritiba se tornou na noite desta quinta-feira o último classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Com a vitória sobre o Nacional (AM) por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, a equipe paranaense confirmou o favoritismo no confronto e conseguiu a vaga - no jogo de ida, em Manaus, houve empate sem gols. Assim, vai enfrentar agora o ASA (AL).