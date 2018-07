Coritiba vence em casa, se afasta da zona de rebaixamento e rebaixa o Santa Cruz

O Coritiba conseguiu uma decisiva vitória para suas pretensões de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Santa Cruz por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35.ª rodada da competição. Com o resultado, o time paranaense chegou aos 45 pontos, na 14.ª posição, e rebaixou o pernambucano, na 19.ª colocação com apenas 27.

O jogo começou de forma intensa. Logo aos dois minutos, Raphael Veiga, já contratado pelo Palmeiras, fez um bonito lançamento para Leandro. O atacante tocou de primeira, mas perdeu o gol. No minuto seguinte, Grafite aproveitou um vacilo de Juan na saída de bola, avançou e chutou forte para difícil defesa do goleiro Wilson.

O Coritiba não conseguia levar perigo aos pernambucanos e com apenas Amaral fazendo o trabalho de contenção, o time da casa virava presa fácil para os meias do Santa Cruz. Em novo ataque pernambucano, Léo Moura perdeu, aos 14 minutos, um gol na frente de Wilson, na marca de pênalti.

O Coritiba voltou a ter nova chance somente aos 44 minutos, quando Carlinhos, apagado na partida, lançou na área e Juninho subiu mais que a zaga e mandou a bola rente à trave do gol de Tiago Cardoso.

Na segunda etapa, o time da casa assustou a meta pernambucana com Leandro, logo aos dois minutos, que chutou forte para defesa parcial do goleiro. O Santa Cruz, porém, continuava a perder gols em demasia. Aos 10, Jadson recebeu bola no meio da zaga paranaense e chutou por cima do gol de Wilson. Aos 17, Keno, que fazia boa partida, fez jogada pela esquerda e Grafite tocou de primeira, mas a bola bateu no travessão e saiu.

Com tantas chances perdidas, o castigo chegou aos 29 minutos, quando Leandro recebeu uma bola de Kleber entre a zaga e tocou na saída de Tiago Cardoso para fazer 1 a 0 para o Coritiba. A partir daí, o técnico Paulo Cesar Carpegiani reforçou mais o seu meio de campo e o time paranaense segurou a pressão pernambucana.

O atacante Grafite falou sobre o rebaixamento. "Lamentamos muito o que aconteceu, mas futebol é assim, clube que não se planeja, qualifica, acontece isso, mas vamos colocar de volta o time na Série A", disse.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 SANTA CRUZ

CORITIBA - Wilson; Cesar Benítez, Juninho, Wallison Maia e Carlinhos (Dodô); Amaral, Juan (Yan) e Raphael Veiga (Iago); Leandro, Kleber e Kazim Richards. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vítor (Arthur), Danny Morais, Luan Peres e Roberto; Derley (Bruno Moraes), Jadson (Matias), João Paulo e Léo Moura; Grafite e Keno. Técnico: Adriano Teixeira (interino).

GOL - Leandro, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dodô, Carlinhos e Raphael Veiga (Coritiba); Derley e Danny Morais (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).