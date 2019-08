Coritiba vence Figueirense e assume vice-liderança da Série B

O Coritiba assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Figueirense pelo placar de 2 a 0, em partida realizada neste sábado, no Estádio Couto Pereira, pela 15ª rodada. Os gols foram marcados por Rodrigão e Igor Jesus.

Com o resultado, o Coritiba, que chegou ao seu sexto jogo sem derrota, subiu para a segunda posição, com 26 pontos, dois atrás do líder Bragantino. Já o Figueirense ficou estacionado em 12º, com 20. O time catarinense não vence há seis rodadas.

O Coritiba tentou impor seu ritmo, mas encontrou um Figueirense compacto, bem armado defensivamente. O time catarinense, inclusive, criou a primeira boa oportunidade. Rafael Marques chutou do meio de campo, mas viu a bola sair pela linha de fundo. Além dos arremates de longe, a tentativa era em jogadas de contra-ataque, sem sucesso.

O time da casa, por sua vez, não conseguiu se desvencilhar da marcação do rival e praticamente não assustou o gol defendido por Matheus Vidotto. Exceção para um chute cruzado de Alano e uma cabeçada de Rodrigão, que passou por cima do gol.

O segundo tempo foi mais aberto. Logo aos sete minutos, Giovanni soltou a bomba e exigiu grande defesa de Matheus Vidotto. A resposta foi de mais uma tentativa de longe de Rafael Marques, esta passou rente ao travessão de Alex Muralha.

O Coritiba foi crescendo na etapa final e chegou ao gol aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio de Thiago Lopes, Rodrigão cabeceou e contou com um desvio de Kauê para colocar a bola no fundo das redes. O segundo quase veio em nova tentativa de cabeça, desta vez, de Rafael Lima.

Mas aos 44 minutos não teve jeito. Patrick roubou a bola de Betinho e deu bela assistência para Igor Jesus. O atacante pegou de primeira para fazer 2 a 0. Em boa vantagem, o Coritiba só deixou o tempo passar para confirmar mais uma vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrentará o Brasil-RS na terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Na quinta-feira, às 21h30, o Figueirense receberá a Ponte Preta no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 FIGUEIRENSE

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Rafael Lima, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Thiago Lopes, Giovanni (Patrick) e Juan Alano; Wellissol (Rafinha) e Rodrigão (Igor Jesus). Técnico: Umberto Louzer.

FIGUEIRENSE - Matheus Vidotto; Kauê, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro (Brunetti) (Alemão Teixeira); Zé Antônio, Tony e Betinho; Fellipe Mateus (Andrigo), Rafael Marques e Willian Popp. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Rodrigão, aos 21, e Igor Jesus, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Rafinha (Coritiba); Tony e Willian Popp (Figueirense).

RENDA - R$ 424.609,00.

PÚBLICO - 36.596 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).