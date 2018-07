Coritiba vence nos pênaltis e avança na Sul-Americana; Santa Cruz cai

O Coritiba fez bonito na Argentina, na noite desta quarta-feira, ao eliminar o Belgrano, por 4 a 3, nos pênaltis, depois de vencer no tempo normal por 2 a 1, mesmo placar do primeiro jogo, no Paraná, para avançar às quartas de finais da Copa Sul-Americana.

O goleiro Wilson defendeu duas vezes, converteu o quinto pênalti e fez a festa diante de mais de 57 mil torcedores no estádio Mário Kempes, em Córdoba. O Santa Cruz foi eliminado no Arruda pelo Independiente de Medellín, da Colômbia, mesmo vencendo no tempo normal, por 3 a 1.

Depois da emocionante e sofrida classificação, o Coritiba vai enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, atual campeão da Copa Libertadores. Ele passou fácil, com duas vitórias, sobre o Sol de América, do Paraguai.

Nos pênaltis o time brasileiro começou mal na noite desta quarta, com Leandro chutando nas mãos do goleiro. Mas depois o Coritiba acertou os quatro pênaltis e Wilson fez o resto do serviço, sacramentando a vaga nas quartas de final.

SANTA CRUZ FORA - Com três gols do experiente Grafite, o Santa Cruz ficou bem perto da vaga, mas sofreu um gol do Independiente de Medellín, da Colômbia, aos 31 minutos do segundo tempo, marcado por Ibargüen, e perdeu a classificação. No jogo de ida o time colombiano havia vencido por 2 a 0. Mas o Independiente levou a vantagem por ter marcado gol fora de casa.

O seu adversário vai sair do confronto entre Santa Fé, da Colômbia, e Cerro Porteño, do Paraguai. No primeiro jogo os colombianos ganharam por 2 a 0 e agora vão ter boa vantagem na volta, nesta quinta-feira, quando podem perder até por 1 a 0.