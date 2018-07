Coritiba vence o Fluminense por 3 a 1 e se vinga de rebaixamento

CURITIBA - Dois anos depois de ser rebaixado após um empate com o Fluminense, em casa, o Coritiba enfrentou pela primeira vez seu algoz e não encontrou dificuldades para vencer a equipe carioca por 3 a 1, neste sábado, no Couto Pereira, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa dominou a partida inteira e venceu com gols de Marcos Aurélio, Pereira e Bill. Matheus Carvalho, diminuiu para o Flu, fazendo seu primeiro gol como profissional.

O resultado deixa o Coritiba provisoriamente na nona colocação, com 13 pontos. O Fluminense permanece na 10.ª posição, com 12 pontos. Na próxima rodada, domingo que vem, o Flu pega o Palmeiras no Engenhão. Os paranaenses visitam o Bahia.

O jogo. O Coritiba começou a partida pressionando o Fluminense em seu próprio campo. Precisando vencer para se recuperar da derrota da semana passada para o Grêmio, o time fazia forte marcação no meio de campo.

Melhor distribuído em campo, o gol do Coritiba não demorou a sair. Aos 14 minutos, Léo Gago arriscou um chute de longe, a bola foi rebatida por Diego Cavalieri e Marcos Aurélio completou para o gol.

O time carioca continuou preso à marcação do Coritiba. A equipe da casa avançava seus laterais e o Fluminense não reagia. Aos 24, Tcheco cobrou um escanteio à meia altura e Pereira se antecipou à zaga para ampliar.

Com a vantagem, o Coritiba administrava a partida, aproveitando a falta de criatividade dos cariocas. O lance mais perigoso do Fluminense aconteceu somente nos acréscimos do primeiro tempo, quando Gum cabeceou e Eltinho salvou o gol em cima da linha.

Na segunda etapa, o Fluminense entrou mais solto em campo, arriscando chutes ao gol, mas logo aos 7 minutos o Coritiba freou a reação tricolor. Maranhão fez boa jogada pela direita e cruzou para Bill, que se antecipou à zaga e marcou o terceiro gol.

O Fluminense se refez e passou a tocar mais a bola. O gol, no entanto, saiu somente aos 33 minutos, quando Valencia cabeceou e obrigou Edson Bastos a fazer difícil defesa. No rebote, Matheus Carvalho completou.

CORITIBA - 3 - Edson Bastos; Maranhão, Pereira, Anderson e Eltinho (Triguinho); Leo Gago, Willian, Rafinha e Tcheco (Gil); Marcos Aurélio (Anderson Aquino) e Bill. Técnico: Marcelo Oliveira

FLUMINENSE - 1 - Diego Cavalieri; Mariano, Marcio Rosario, Gum e Carlinhos; Diguinho (Matheus Carvalho), Edinho (Valencia), Fernando Bob e Souza; Ciro (Deco) e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga

Gols - Marcos Aurélio, aos 14, e Pereira, aos 24 minutos do primeiro tempo; Bill, aos sete, e Matheus Carvalho, aos 33 minutos do segundo tempo; Árbitro - Paulo Cesar Oliveira (Fifa/SP); Cartões amarelos - Mariano, Diguinho, Marcio Rosário, Edinho, Willian, Bill, Valencia e Anderson Aquino; Renda - R$ 267.900,00; Público - 16.498 pagantes (18.524 total); Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba