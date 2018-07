Coritiba vence o Goiás com pênalti defendido por Wilson no fim

O Coritiba conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B e ainda freou a ascensão de um concorrente direto por uma vaga no G4, a zona de acesso, na noite desta terça-feira, ao bater o Goiás por 1 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela 17.ª rodada.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B

Antes dessa partida, o Coritiba tinha quatro empates e quatro derrotas fora de casa. O resultado positivo fez o time paranaense chegar aos mesmos 24 pontos do Goiás, que vinha de quatro vitórias seguidas e defendia uma invencibilidade de sete jogos.

O primeiro tempo foi movimentado e digno de dois times que estão lutando por uma vaga no G4. Giovanni quase abriu o placar para o Goiás em chute rasteiro defendido por Wilson, que voltaria a trabalhar na finalização de Felipe Gedoz. O Coritiba assustou com a dupla Guilherme Parede e Jonatas Belusso, mas a melhor oportunidade veio através de Yan Sasse, que acertou o travessão.

O Goiás demorou para engrenar no segundo tempo, mas depois criou três boas oportunidades. Michael exigiu duas boas defesas de Wilson e Edcarlos finalizou de primeira muito perto da trave. No entanto, o Coritiba foi quem marcou aos 29 minutos. Leandro Silva foi até a linha de fundo e cruzou na marca do pênalti para Nathan chutar alto.

Nos acréscimos, Bruno Moraes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Goiás se lançou todo ao ataque e no último lance a arbitragem deu um pênalti polêmico para os donos da casa. Giovanni cobrou mal e Wilson fez a defesa. No rebote, Michael quase deixou tudo igual. Assim, o goleiro deixou o gramado como herói.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela penúltima rodada do primeiro turno. O Goiás recebe o Oeste, às 16h30, no Olímpico Pedro Ludovico, enquanto o Coritiba enfrentará a Ponte Preta, às 19 horas, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 CORITIBA

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos (Felipe Garcia) e Ernandes; Gilberto Júnior, Giovanni e Felipe Gedoz (Tiago Luis); Maranhão, Michael e Júnior Viçosa (Jacó). Técnico: Ney Franco.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Julio Rusch, Vitor Carvalho, Yan Sasse (Jean Carlos), Alisson Farias (Nathan) e Guilherme Parede; Jonatas Belusso (Bruno Moraes). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Nathan, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

CARTÕES AMARELOS - William Matheus, Jean Carlos, Bruno Moraes e Vitor Carvalho (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Moraes (Coritiba).

RENDA - R$ 112.290,00.

PÚBLICO - 11.498 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).