Coritiba vence o Sport de virada e deixa zona da degola

Em uma partida com duas expulsões e dez cartões amarelos, o Coritiba levou um susto logo no início do jogo, mas soube equilibrar as ações e venceu o Sport de virada por 3 a 2, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Souza marcou os dois gols do Sport e Ruy, Kleber e Luccas Claro fizeram os gols do time da casa.

O Coritiba subiu para a 14ª colocação, com sete pontos, e o Sport se manteve na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas cinco pontos.

O jogo começou com ritmo rápido, mas a correria não se transformava em boas jogadas, o time do Coritiba arriscava chutes de longe que passavam longe da meta de Magrão.

O Sport, que apenas se defendia foi à frente e aos 25 minutos, Diego Souza recebeu livre, chutou duas vezes que Wilson defendeu, mas acertou as redes na terceira tentativa.

O time da casa não demorou a empatar. Aos 36 Juan cobrou uma lateral na grande área, Juninho tocou de cabeça e Ruy apareceu para marcar de bico de chuteira.

No intervalo, o goleiro Wilson saiu reclamando da equipe. "Tomamos gol com falta de atenção, não marcamos por duas vezes e eles conseguiram o gol, vamos corrigir isso", reclamou.

A queixa não surtiu muito efeito, mas aos dois minutos Kleber recebeu no meio da grande área e tocou por cima de Magrão. A torcida comemorava quando Diego Souza, aos seis minutos, novamente aproveitou falha da defesa, que Gabriel Xavier tocou de cabeça para trás e Diego Souza completou para o gol.

Dois minutos depois, Luccas Claro perdeu uma bola para Diego Souza, que avançou com ela, mas chutou para fora e desperdiçou grande chance.

A oportunidade perdida custaria caro ao Sport, que minutos depois teve Matheus Ferraz expulso por falta violenta em Kleber. Aos 25, Luccas Claro se redimiu da falha anterior, ao subir mais que a zaga recifense e marcar o terceiro gol do Coritiba.

Aos 39, Juan foi expulso por reclamação e deixou o time da casa com dez em campo. O Sport aumentou a pressão, mas não conseguiu chegar ao empate.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 2 SPORT

CORITIBA - Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Edinho, João Paulo (Felipe Amorim), Juan e Ruy; Vinícius (Evandro) e Kleber. Técnico: Pachequinho.

SPORT - Magrão; Ronaldo, Durval, Matheus Ferraz e Renê; Serginho, Rithely, Gabriel Xavier (Ronaldo Lenis) e Diego Souza (Wallace); Everton Felipe (Oswaldo) e Edmilson. Técnico: Oswaldo Oliveira.

GOLS - Diego Souza, aos 24, Ruy, aos 36 minutos do primeiro tempo; Kleber, aos 2, Diego Souza, aos 6, e Luccas Claro, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo, Dodô, Juan, Luccas Claro, Renê, Serginho, Kleber, João Paulo, Matheus Ferraz, Durval.

CARTÕES VERMELHOS - Matheus Ferraz e Juan.

RENDA - R$ 126.090,00.

PÚBLICO - 8.221 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).